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Близько п’яти російських військових літаків увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї (KADIZ) над Східним морем і наблизилися до острова Уллин. Через загрозу можливого порушення повітряного простору Сеул уперше оголосив попереднє повітряне попередження такого типу. Інцидент стався рано вранці у вівторок, 24 листопада.

За інформацією Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), близько п’яти російських військових літаків рано вранці увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони країни (KADIZ). Їх помітили поблизу острова Уллин, де виникла загроза можливого порушення територіального повітряного простору.

Через імовірність вторгнення JCS оголосив повітряну тривогу над островом. Водночас, як уточнили військові, фактичного порушення повітряного простору Південної Кореї не сталося.

У відповідь на появу російської авіації південнокорейські Військово-повітряні сили підняли винищувачі, щоб бути готовими до можливого розвитку ситуації.

«Російський військовий літак наблизився до межі порушення територіального повітряного простору над островом Уллин, і ми превентивно оголосили тривогу, щоб забезпечити безпеку населення, оскільки потенційне вторгнення здавалося неминучим», – заявив речник JCS капітан Чан До-йон під час брифінгу для преси.

Після інциденту Міністерство оборони Південної Кореї викликало військового аташе посольства Росії в Сеулі, щоб висловити офіційний протест.

Генеральний директор бюро міжнародної політики міністерства Кім Хак-джо виступив із різким протестом перед полковником Миколою Марченком. Він закликав Москву вжити необхідних заходів, щоб не допустити повторення подібних випадків.

За даними військових джерел, російські літаки цього разу наблизилися до острова Уллин навіть ближче, ніж під час попереднього інциденту в березні минулого року. Тоді російська авіація пролітала на відстані близько 20 кілометрів від зовнішнього краю північного повітряного простору острова.

У Південній Кореї вважають, що порушення повітряного простору могло статися, якби місцеві винищувачі не були оперативно підняті в повітря.

Після розгортання південнокорейських F-15K російські літаки змінили курс у напрямку Японії та залишили зону, після чого полетіли на північ. Загалом їхнє перебування в KADIZ тривало приблизно 20 хвилин.

Цей випадок став першим, коли південнокорейські військові оголосили попереднє повітряне попередження через можливе вторгнення російських військових літаків у повітряний простір країни.

Інцидент спричинив занепокоєння серед жителів острова Уллин через суперечливі повідомлення екстрених служб.

Міністерство внутрішніх справ розіслало сповіщення про повітряну тривогу, у якому йшлося про вторгнення російського літака в повітряний простір Південної Кореї. Людей закликали евакуюватися до підземних укриттів.

Згодом повідомлення уточнили. Тривогу скасували через три хвилини після того, як російський літак залишив небезпечний район.

Росія та Китай не визнають юрисдикцію Південної Кореї над зоною KADIZ, аргументуючи це відсутністю відповідних підстав у міжнародному праві.

Нинішній інцидент стався лише через тиждень після того, як кілька російських військових літаків уже пролітали в цій зоні. Подібний випадок також фіксували в серпні.

У червні майже 10 китайських і російських військових літаків входили до KADIZ та залишали її над східними й південними водами Південної Кореї. Це відбувалося, ймовірно, під час спільних повітряних навчань двох країн.

Тоді Сеул через дипломатичні канали посольств висловив рішучий протест Китаю та Росії через несанкціоноване входження їхньої авіації до зони.

Один із найсерйозніших випадків стався в липні 2019 року. Тоді російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 несподівано увійшов до KADIZ над Східним морем.

Російський літак двічі порушив повітряний простір Південної Кореї поблизу островів Токто, розташованих на крайньому сході країни.

У відповідь Сеул підняв у повітря винищувачі, які здійснили попереджувальні постріли. Інцидент став одним із найбільш напружених епізодів протистояння навколо повітряного простору Південної Кореї за участю російської військової авіації.

Про це пише Yonhap.

У вівторок 24 листопада рано-вранці кілька російських військових літаків ненадовго увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї над Східним морем. Після підняття південнокорейських винищувачів російські борти залишили цю зону.

До цього у Південній Кореї винищувачі підняли в повітря після того, як військові літаки Російської Федерації — держави-агресора — увійшли до південнокорейської зони ідентифікації протиповітряної оборони над Східним морем та наблизилися до острова Уллиндо. Порушення повітряного простору країни не було

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