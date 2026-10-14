У Південній Кореї планують перевіряти окуляри вступників на Сунин — Korea Herald

Міністерство освіти Південної Кореї планує перевіряти окуляри всіх учасників національного вступного іспиту Сунин, які їх носять, перед кожною екзаменаційною сесією. Захід готують напередодні тестування, призначеного на 19 листопада, через побоювання щодо використання смартокулярів для списування, повідомляє Korea Herald.

Візуальні перевірки

У міністерстві розглядали можливість застосування радіочастотних детекторів, однак зазначили, що цього року їх буде складно надійно використовувати. Випробування показали, що відмінності в умовах біля екзаменаційних пунктів можуть призводити до помилок виявлення. Тому наглядачі мають візуально оглядати окуляри кандидатів перед кожною сесією іспиту.

Випадки в університетах

Заходи планують після двох підозрюваних спроб використати смартокуляри під час вступних випробувань в Університеті Сеула та Університеті Йонсей, про які раніше повідомила телекомпанія MBC. 3 жовтня на есе-іспиті в Університеті Сеула наглядач звернув увагу на кандидата в незвично товстих окулярах та повідомив адміністрацію. За даними MBC, згодом окуляри визначили як смартпристрій із функціями штучного інтелекту.

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Кандидат подавався на спеціальність штучного інтелекту, де 120 вступників змагалися за п'ять місць. Його вивели з аудиторії та заборонили подавати документи до університету протягом трьох років. Університет назвав це першим виявленим випадком спроби списування за допомогою смартокулярів на вступному іспиті.

Через тиждень смартокуляри також виявили під час есе-іспиту з математики в Університеті Йонсей. Кандидат пройшов попередню перевірку у звичайних окулярах, але після початку тесту змінив їх на смартокуляри. Під час розмови з наглядачем він визнав, що носив цей пристрій.

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