У Південній Кореї мала опозиційна партія Rebuilding Korea 19 жовтня оприлюднила проєкт подання про імпічмент голови Верховного суду Чо Хі-де. Водночас керівна Демократична партія Кореї почала збирати думки своїх депутатів щодо можливого імпічменту, повідомляє Korea Herald.

Аргументи ініціаторів

Rebuilding Korea закликала Демократичну партію Кореї долучитися до висунення подання, назвавши дії судової гілки влади «судовим переворотом» проти президента Лі Чже Мьона. У проєкті партія стверджує, що Чо Хі-де не зберіг політичної неупередженості, коли Верховний суд у 2025 році ухвалив рішення, яке фактично було несприятливим для Лі у справі про його заяви щодо ймовірних порушень у проєктах земельної забудови в Соннамі, провінція Кьонгі.

Також партія заявила, що голова Верховного суду порушив право на публічний розгляд, відмовившись прийняти прохання адміністрації президента змінити його рекомендацію щодо нового судді Верховного суду. Серед інших тверджень у проєкті — ймовірне неналежне використання державних коштів Верховним судом.

Голова Rebuilding Korea Шин Чхан-сік заявив, що парламент має припинити те, що його партія називає «судовим переворотом». Він також відкинув припущення, що ця ініціатива може викликати негативну реакцію серед поміркованих виборців.

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Позиція керівної партії

Демократична партія Кореї поки не оголосила про підтримку подання. Її речник Чо Ге-вон повідомив, що партія збирає позиції депутатів і має намір акцентувати на ймовірних незаконних діях Чо Хі-де та його, за твердженням партії, нехтуванні законодавчою і виконавчою гілками влади. Голова партії Кім Мін-сок раніше заявив, що вона розглядає всі доступні варіанти та обговорює підстави для відставки очільника судової влади.

Це вже другий випадок, коли Rebuilding Korea готує такий проєкт, однак офіційно подання ще не вносили. Для його ініціювання потрібна підтримка щонайменше третини з 300 депутатів парламенту, тоді як партія має 12 місць. Якщо парламент підтримає імпічмент більшістю голосів за присутності понад половини депутатів, Чо Хі-де буде негайно усунений від виконання обов'язків до рішення Конституційного суду.

Партія народної влади заявила, що спроби домогтися імпічменту спрямовані на встановлення контролю над судовою гілкою влади.

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