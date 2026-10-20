У Південній Кореї рівень самогубств серед підлітків зріс до рекорду — Korea Herald

У Південній Кореї рівень самогубств серед людей віком від 10 до 19 років у 2025 році зріс на 7,5% — до 8,6 випадку на 100 тисяч населення. Це найвищий показник від початку ведення такої статистики у 1983 році, повідомляє Korea Herald. Підлітки стали єдиною віковою групою, для якої зафіксували зростання цього показника.

Загалом у країні минулого року зареєстрували 14 144 смерті внаслідок самогубства — на 728 менше, ніж у 2024 році. Загальний рівень знизився з 29,1 до 27,8 випадку на 100 тисяч населення, або на 4,7%. Показники скоротилися в усіх інших вікових групах, зокрема серед людей віком від 20 років.

Статистика серед школярів

За даними Міністерства освіти, у 2025 році в країні зафіксували 244 смерті внаслідок самогубства серед учнів: шість — серед дітей початкової школи, 92 — серед учнів середньої школи та 146 — серед старшокласників.

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Найчастіше серед факторів у даних міністерства зазначали сімейні проблеми — у 77 випадках. Психіатричні проблеми фігурували у 58 випадках, проблеми з навчанням і вибором професії — у 54, труднощі у стосунках з іншими людьми — у 38. У 79 випадках причину не встановили. Експерти наголошують, що такі смерті зазвичай не мають однієї причини: на стан підлітків можуть одночасно впливати тривога, депресія, навчальний тиск, сімейні конфлікти, стосунки з однолітками та фінансові труднощі.

Заходи уряду

Раніше цього місяця уряд представив план скоротити рівень самогубств серед підлітків із 8 випадків на 100 тисяч населення у 2024 році до 4,2 до 2035 року. Міністерство освіти планує збільшити кількість екстрених груп психічного здоров’я, які виїжджають до шкіл, із 56 у 2025 році до 100 у 2030-му.

Також фінансування програми ваучерів для підтримки психічного здоров’я учнів збільшили з 8 млрд до 10 млрд вон цього року. Програма охоплюватиме не лише медичне лікування, а й консультації. Фахівці закликають розвивати в школах ширші програми підтримки психічного здоров’я, доступні для учнів ще до виникнення кризових ситуацій.

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