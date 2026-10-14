У Південній Кореї виявили злами у 16 фінансових компаніях — Channel NewsAsia

Фінансовий регулятор Південної Кореї повідомив, що виявив інциденти зі зламом загалом у 16 фінансових компаніях. За його даними, кількість зафіксованих випадків витоку даних становить близько 100 тисяч.

Перевірка методів зламу

Фінансові органи країни проводять поглиблене розслідування методів, застосованих під час зламів. Вони перевіряють, чи міг штучний інтелект бути використаний у цих інцидентах. Комісія не стверджувала, що застосування ШІ вже підтверджено.

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Інформацію оприлюднило Channel NewsAsia у матеріалі Reuters, посилаючись на заяву Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.

Заходи безпеки

Комісія заявила, що проведе перевірки безпеки у фінансових компаніях. Також регулятор готуватиме заходи для раннього виявлення загроз злому. Вони мають передбачати і спільне реагування на такі загрози.

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