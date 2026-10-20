У Південній Кореї військам наказали рішуче відповідати на провокації — Korea Herald

У Південній Кореї голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чін Йон Сун наказав військам рішуче реагувати на будь-які провокації з боку КНДР. Відповідну вказівку він дав під час візиту до підрозділу на передовій.

Реакція на заяви КНДР

Як повідомляє Korea Herald, вказівка прозвучала наступного дня після того, як Північна Корея пригрозила розмістити більше озброєнь уздовж міжкорейського кордону та відновити пропагандистські трансляції.

Генерал Чін Йон Сун розкритикував Пхеньян за покладання на Сеул відповідальності за посилення напруженості між двома Кореями після вибуху міни 21 вересня. Унаслідок цього вибуху постраждали троє південнокорейських військовослужбовців.

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Заява Об’єднаного комітету

У заяві Об’єднаного комітету начальників штабів зазначили, що КНДР назвала законні оперативні заходи Південної Кореї провокацією та поклала відповідальність за загострення військової напруженості на південнокорейські збройні сили.

За даними комітету, голова наказав військовим діяти рішуче, якщо КНДР здійснить подальші провокації, використовуючи законні заходи Південної Кореї як привід.

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