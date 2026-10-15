У Південній Кореї заявили про маніпуляції явкою у 30 комісіях — Korea Herald

У Південній Кореї команда спеціального радника Лі Тхе Хвана заявила, що виявила фальсифіковані записи про явку виборців у 30 виборчих комісіях під час місцевих виборів 3 червня.

Перевірка записів про явку

Як повідомляє Korea Herald, команда спеціального радника виявила ознаки маніпуляцій даними у 25 районах, містах і округах після перевірки записів про явку та опитування приблизно 70 працівників виборчих органів. Ще п’ять випадків неправдивого коригування даних, за інформацією видання, встановила спільна група прокурорів і поліції в регіональних виборчих комісіях.

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Обшуки у виборчих органах

За даними команди Лі, комісії змінювали загальні підсумки голосування, щоб вони відповідали помилково внесеним погодинним показникам явки. Того ж дня команда спеціального радника провела обшуки у виборчих органах, щоб визначити масштаби та характер можливих маніпуляцій. Обшуки відбулися у штаб-квартирі Національної виборчої комісії в Квачхоні, провінція Кьонгі, а також у шести місцевих офісах.

Місцеві вибори в червні супроводжувалися суперечками через низку порушень, зокрема нестачу бюлетенів, через яку кілька виборців не змогли проголосувати. Команду Лі створили у вересні для розслідування підрахунку виборців, ймовірних маніпуляцій даними та інших порушень під час виборів.

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