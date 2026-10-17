У Південній Кореї зупинили торги після падіння KOSPI більш як на 8% — The Rio Times

У Південній Кореї 15 жовтня 2026 року торги на сегментах KOSPI та KOSDAQ призупинили на 20 хвилин після того, як однойменні індекси втратили понад 8% відносно попереднього закриття. Як повідомляє The Rio Times, зупинка сталася невдовзі після полудня, а перед відновленням безперервних торгів провели 10-хвилинний аукціон.

За підсумками сесії індекс KOSPI закрився на позначці 5 554,22 пункту, втративши 454,59 пункту, або 7,57%. KOSDAQ завершив торги на рівні 760,82 пункту, знизившись на 7,65%.

Правила для KOSPI

За описом видання, для ринку KOSPI перший рівень біржового запобіжника спрацьовує, якщо індекс падає щонайменше на 8% від попереднього закриття та утримується на цьому рівні одну хвилину. Наступні пороги становлять 15% і 20%.

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Під час зупинки першого або другого рівня безперервні торги припиняються, нові заявки не приймають, але скасування раніше поданих заявок дозволене. Третій рівень означає припинення торгів до кінця сесії. Видання зазначає, що не знайшло офіційного тексту аналогічних правил для KOSDAQ, тому зупинку на цьому ринку описує як повідомлену подію.

Sidecar та американські ETF

На KRX також діє механізм sidecar, який тимчасово зупиняє програмну торгівлю, пов’язану з ф’ючерсами на індекси, але не припиняє звичайні операції з акціями. Біржовий запобіжник, натомість, зупиняє торги цінними паперами на відповідному сегменті ринку.

Американські ETF із корейськими активами можуть продовжувати торгуватися під час паузи на ринку Сеула. Їхні котирування за таких умов можуть тимчасово відхилятися від вартості базових активів, а спреди між цінами купівлі та продажу — розширюватися. Це може стосуватися продуктів із великою часткою Samsung Electronics та SK Hynix, акції яких мають значну вагу в корейських індексах.

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