У Бітолі, Північна Македонія, Єврофарм Пелістер переміг польський Вибжеже Гданськ з рахунком 34:27 у матчі п’ятого туру групи G Ліги Європи з гандболу. Після першого тайму господарі майданчика мали перевагу в шість м’ячів — 20:14. Про це повідомляє Interia Sport.

Вирішальний відрізок до перерви

На 23-й хвилині зустрічі Єврофарм Пелістер вів 14:13, однак наприкінці першого тайму команда з Бітоли суттєво збільшила відрив. Анджей Відомський, польський гандболіст у складі македонського клубу, закинув чотири м’ячі та повторив свій найкращий показник у нинішньому розіграші Ліги Європи.

У другому таймі господарі довели перевагу до семи м’ячів — 25:18 на 41-й хвилині. Тренер Вибжеже Патрик Ромбель перейшов на гру без воротаря із сімома польовими гравцями. Гданський клуб скоротив відставання до чотирьох м’ячів, але розвинути цей відрізок не зміг.

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Шанси Вибжеже на вихід із групи

Найрезультативнішим у складі Єврофарму став Філіп Кузмановський із вісьмома м’ячами. За Вибжеже п’ять разів відзначився Міколай Чаплінський, по чотири м’ячі закинули Станеску та Бендзиковський. Воротар гданців Матеуш Зембжицький відбив 12 із 44 кидків.

Доля виходу Вибжеже до наступного етапу вирішуватиметься в останньому турі. Якщо Гуммерсбах обіграє Логроньйо Ла-Ріоха, гданській команді буде достатньо нічиєї з німецьким клубом в Ergo Arenie за умови, що Єврофарм не переможе в Іспанії. У разі перемоги македонців у Логроньйо Вибжеже буде потрібна перемога над Гуммерсбахом. Якщо ж Єврофарм програє в Іспанії, польський клуб гарантує собі вихід незалежно від результату свого матчу.

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