У Північно-Естонському медцентрі кількість боржників подвоїлася — ERR News

В Естонії після підвищення плати за візит до лікаря та перебування в стаціонарі дедалі більше пацієнтів прострочують оплату лікарням. У Північно-Естонському медичному центрі кількість таких пацієнтів за цей час подвоїлася, а загальна сума заборгованості зросла втричі. Пацієнти з непогашеними боргами не можуть потрапити на прийом до лікаря-спеціаліста, повідомляє ERR News.

Борги після підвищення зборів

Близько півтора року тому плату за візит до лікаря в країні підвищили з 5 до 20 євро, а добову плату за перебування в лікарні — з 2,5 до 5 євро. За словами керівниці служби обслуговування клієнтів Північно-Естонського медичного центру Аннелі Хабіхт, приблизно 70% боргу припадає на оплату перебування в стаціонарі, ще 30% — на збори за візити, переважно до відділень невідкладної допомоги.

За оцінкою Хабіхт, приблизно в половині випадків пацієнти просто забувають сплатити рахунок, а решта не має наміру його оплачувати. Перш ніж звертатися до колекторської компанії, медцентр протягом кількох місяців намагається стягнути борг самостійно. Частіше заборгованість мають люди передпенсійного віку, дуже молоді дорослі та чоловіки.

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Ситуація в інших лікарнях

У Нарвській лікарні минулого року борги мали майже 2200 людей. Як повідомив генеральний директор закладу Юллар Ланно, за перші дев'ять місяців поточного року кількість боржників зросла приблизно на 25%. Водночас лікарня не зафіксувала поведінки, яка вимагала б активного залучення колекторів: зазвичай ідеться про невеликі суми, які сплачують після нагадування.

Тартуська університетська лікарня не повідомляє про аналогічні масштаби проблеми. Член правління закладу Йоел Старкопф зазначив, що власні витрати пацієнтів становлять менш як 3% доходів від медичної допомоги. За приблизно 500 тисяч амбулаторних візитів на рік лікарня надсилає платіжні нагадування орієнтовно 200–400 пацієнтам.

У колекторській компанії Julianus Inkasso заявили, що кількість вимог, переданих лікарнями на стягнення, збільшилася на кілька відсоткових пунктів, а окремі медзаклади передали на 10% більше справ. Понад половина боржників погашає заборгованість протягом року після листа від колекторів, однак їм також нараховують відсотки за прострочення та витрати на стягнення до 30 євро.

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