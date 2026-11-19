0:00 / 0:00

У Пльзеньському краї Чехії у четвер, 19 листопада 2026 року, близько 10:45 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який перевозив десятки дітей, та легкового автомобіля. Унаслідок зіткнення автобус частково перевернувся набік, тому рятувальникам довелося витягувати дітей і вчителів через вікно.

За словами речника екстрених служб Мартіна Штепана, травми дістали 13 людей, які перебували в автобусі — десятеро дітей та троє дорослих. Серед постраждалих дітей у восьми дуже легкі травми, у двох є підозра на травми середньої тяжкості, а троє дорослих отримали травми середнього ступеня тяжкості. Загрози життю постраждалих немає. Ще 38 дітей не травмувалися і їх перевезли до евакуаційного автобуса.

Водночас водій легкового автомобіля отримав смертельні травми та загинув.

Джерело: Крайова пожежна служба Чехії.

У Празі, столиці Чехії, вранці на віадуку перед в’їздом до головного залізничного вокзалу зіткнулися два пасажирські потяги. Чеські пожежники заявили, що потяги рухалися на невеликій швидкості. Через це травми більшості постраждалих не є серйозними.

У Чехії завершили розслідування однієї з найтрагічніших залізничних аварій останніх років у червні 2024 року на станції Пардубіце, у якій загинули четверо людей, серед них дві громадянки України. Інспектори дійшли висновку, що трагедія стала наслідком не лише людської помилки, а й низки системних прорахунків.

Читай нас у