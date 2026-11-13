У поліції Польщі зафіксували рекордну чисельність і лише 6% вакансій — RMF24

У Польщі чисельність поліції сягнула майже 104 тисяч правоохоронців. Це рекордний показник для найбільшої форменої служби країни, а частка вакантних посад у ній становить 6%, повідомляє RMF24.

6,8 тисячі вакантних посад

Законодавчо визначена штатна чисельність польської поліції нині становить 110 709 посад. За цих умов незаповненими залишаються 6 800 посад.

Головне управління поліції зазначило, що три роки тому нестача особового складу в поліції по всій країні перевищувала 15%.

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Найвищий рівень вакансій зберігається у варшавському гарнізоні, однак він становить 16%. У Нижній Сілезії незаповненими є менш як 8% посад, а в Сілезії — майже 6%.

Додатковий набір у Варшаві

Наступного тижня у Варшаві проведуть додатковий набір до поліції через значний інтерес кандидатів до служби. До служби мають прибути ще 200 правоохоронців, що стане помітним поповненням столичної комендатури.

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