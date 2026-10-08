У польській школі поранили двох дорослих, затримано 15-річного — The Independent

У школі в Польщі внаслідок нападу з гострим предметом поранено двох дорослих, а правоохоронці затримали 15-річного. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський також повідомив, що прибиральнику школи проводили реанімаційні заходи. За інформацією The Independent, про інцидент міністр заявив у четвер.

Деталі інциденту

Кервінський охарактеризував подію як напад із гострим предметом. Інших подробиць щодо обставин нападу або стану поранених джерело не наводить.

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Напад в Остроленці напередодні

Інцидент стався наступного дня після нападу з ножем у школі Остроленки на північному сході Польщі. Тоді поранень зазнали десятеро людей, а поліція невдовзі затримала 19-річного підозрюваного, який також постраждав.

Мазовецький воєвода Маріуш Франковський повідомив, що до лікарень доправили дев’ятьох людей, і жоден із них не перебував у стані, що загрожував життю. Серед постраждалих були п’ятеро учнів, двоє вчителів, двоє сторонніх людей та сам підозрюваний, який, за словами воєводи, завдав собі ушкоджень. За даними поліції, підозрюваний був учнем школи та нападав на людей мачете. Національний прокурор Даріуш Корнелюк повідомив телеканалу TVN24, що в його рюкзаку знайшли саморобний вибуховий пристрій, який ледь не спрацював.

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