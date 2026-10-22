У природному резерваті Малий Снєжник у польській частині Судетів підтвердили гніздування дятла трипалого — виду, який майже 130 років вважали відсутнім у місцевих лісах. Дупло з гніздом орнітологи виявили 10 червня 2025 року в живій ялині на висоті приблизно 1070 метрів над рівнем моря, повідомляє RMF24.

Пташенята залишили гніздо

Під час перших спостережень дослідники побачили дорослих птахів, які приносили корм пташенятам. Згодом молоді дятли залишили гніздо, що підтвердило успішне розмноження пари.

Попередній підтверджений випадок гніздування дятла трипалого на Сілезії датували 1896 роком: його зафіксували поблизу Душників-Здруя. Відтоді вид не підтверджували в сілезьких лісах Судетів.

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Вид залежить від старих лісів

Дятел трипалий потребує зрілих хвойних лісів, передусім зі старими ялинами та ялицями. Для облаштування дупел і пошуку їжі йому необхідні мертві або всихаючі дерева. Покинуті дупла цих птахів можуть використовувати інші тварини, зокрема сичики, синиці та дрібні ссавці.

У Польщі дятел трипалий трапляється переважно в Карпатах і на північному сході країни. Його гніздову популяцію оцінюють у 1000–1400 пар; вид внесено до Червоного списку птахів Польщі як близький до загрози. Найбільшу небезпеку для нього становить вирубування старих і мертвих дерев, які є місцем гніздування та живлення.

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