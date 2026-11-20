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20 листопада персонал вежі управління польотами аеропорту «Жешув-Ясьонка» евакуювали після отримання сигналу про небезпеку. Інцидент стався під час масованої російської атаки на Україну.

Про це в соцмережі X повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Вранці під час російських ударів по українських містах Польща активувала засоби протиповітряної оборони, а роботу аеропорту Жешува призупинили через роботу польської військової авіації. На тлі цього Польське агентство аеронавігаційних послуг ухвалило рішення евакуювати диспетчерську вежу летовища, повідомив міністр інфраструктури.

«9 осіб, у тому числі 6 співробітників оперативного персоналу, перебували у тимчасовому укритті. До цього евакуації такого типу відбувалися двічі для працівників диспетчерської вежі TWR у Любліні», – написав Клімчак.

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У Польщі пролунали сирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

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