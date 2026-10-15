У польському Живці призупинять нові засідання комісій із встановлення інвалідності — RMF24

У польському Живці після проведення запланованих на жовтень засідань комісія з встановлення інвалідності не організовуватиме нових засідань до кінця року через нестачу коштів. Це може збільшити черги на отримання рішень, від яких залежить доступ до виплат, пільг та інших форм підтримки, повідомляє RMF24.

Голова профспілки працівників установ, що встановлюють інвалідність, «Профспілкова альтернатива» Адам Шима заявив, що цього року вони отримали приблизно 25% коштів, на які подавали заявки з цільового резерву державного бюджету. За його словами, у Живці на рішення нині чекають близько трьох місяців, а після припинення засідань цей строк може зрости. Рішення щодо можливого додаткового фінансування установи у Живці мають ухвалити після 19 жовтня.

Самоврядування покривають нестачу

У Гданську державна дотація покриває лише 37% заявленої потреби. Місто дофінансувало роботу установи з власного бюджету, тож засідання не скасовували й не переносили. Станом на 12 жовтня там залишалися нерозглянутими 1890 заяв, а середній час очікування на рішення становив півтора місяця.

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У Познані підрахували, що державних коштів вистачить до середини листопада. Установа просила додаткові 1,7 млн злотих, однак отримала 497 тис. злотих; нестачу покриває повіт. У Гдині установа отримала 150 тис. злотих із необхідних додаткових 220 тис. злотих, а засідання там тривають без перебоїв. У третьому кварталі там прийняли 1614 заяв і видали 1615 рішень.

Плани міністерства

Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі повідомило, що в бюджетах воєвод на 2026 рік для повітових і воєводських установ передбачили 514,525 млн злотих, а також 46,325 млн злотих цільового резерву. У проєкті бюджету на наступний рік закладено 563,189 млн злотих у бюджетах воєвод та 14,104 млн злотих резерву.

За даними міністерства, близько 65% заяв повітові та міські установи розглядають протягом 60 днів, зокрема 28% — у перші 30 днів. Відомство також завершує аналіз системи встановлення інвалідності, виплат та інших інструментів підтримки. До кінця 2026 року планують підготувати діагностичний звіт із рекомендаціями щодо змін.

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