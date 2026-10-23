У Польщі 15% жінок заявили про великий або дуже великий інтерес до політики — RMF24

У Польщі 15% жінок заявили про великий або дуже великий інтерес до політичного життя. Ще 45% оцінили свій інтерес як середній, 25% — як незначний, а 15% повідомили, що взагалі не цікавляться політикою.

Такі дані оприлюднив польський Центр дослідження громадської думки CBOS, повідомляє RMF24. Серед чоловіків сукупна частка тих, хто має великий або дуже великий інтерес до політики, становить 27%: 6% відповіли, що їхній інтерес дуже великий, ще 21% — великий.

Інтерес зростає з віком

Найвищий рівень зацікавленості політикою зафіксували серед жінок віком від 65 років: 21% у цій групі вказали на великий або дуже великий інтерес. Серед респонденток віком від 25 до 44 років цей показник становив 10%, а у групі 18–24 роки — 14%.

CBOS також зафіксував зростання частки молодих жінок, які не цікавляться політикою. Серед респонденток віком 18–24 роки цей показник за рік зріс із 14% до 19%, а серед жінок 25–34 років — із 13% до 20%.

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Водночас нижчий інтерес до політичних подій не означає нижчу заявлену готовність брати участь у виборах: за даними центру, останніми роками такі декларації залишаються на зіставному рівні.

Освіта та місце проживання

Згідно з дослідженням, інтерес до політики серед жінок зростає разом із рівнем освіти. Респондентки з початковою або гімназійною освітою більш ніж утричі частіше заявляли про повну відсутність інтересу до політики, ніж жінки з вищою освітою. У 2026 році в групах із початковою або гімназійною та базовою професійною освітою частка таких відповідей зросла на 4 відсоткові пункти.

Найчастіше політичні події відстежують жінки з найбільших міст, населення яких перевищує 500 тисяч осіб. У першій половині 2026 року 47% мешканок сіл і 44% мешканок найменших міст повідомили про незначний інтерес до політики або його відсутність.

CBOS також зазначив, що жінки рідше за чоловіків декларують праві погляди та частіше схиляються до лівих. Найпомітніше це серед наймолодших жінок, респонденток із вищою освітою та мешканок найбільших міст.

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