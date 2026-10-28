У Польщі 16 листопада стартує останній курс добровільної служби — RMF24

У Польщі 16 листопада розпочнеться дев’ятий і останній у 2026 році курс Добровільної базової військової служби. Базова підготовка триватиме до 12 грудня, а набір проводять Військові центри рекрутингу, повідомляє RMF24.

Програма підготовки

Добровольці пройдуть 27-денне базове навчання. До програми входять стройова підготовка, вивчення військових статутів, основи поводження зі зброєю, тактичні заняття та фізична підготовка.

Курс завершиться складанням військової присяги. Польська армія називає цю службу можливістю для людей, які хочуть випробувати себе у війську, здобути досвід і визначитися, чи пов’язувати подальше життя зі службою.

Умови вступу та подальша служба

Податися можуть особи віком від 18 років, які мають польське громадянство, не були засуджені за умисний злочин і отримають висновок про фізичну та психологічну придатність до служби. Заяву можна подати до обраного Військового центру рекрутингу, почати реєстрацію через портал zostanzolnierzem.pl або зателефонувати на гарячу лінію для добровольців.

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Після завершення базової підготовки учасника можуть перевести до резерву або він може продовжити спеціалізоване навчання тривалістю до 11 місяців. Випускники також можуть претендувати на професійну військову службу, службу в територіальній обороні або активному резерві.

Виплати та місця навчання

Міністерство національної оборони Польщі повідомляє, що добровольцям належить грошове забезпечення на рівні найнижчої основної винагороди професійного військовослужбовця — нині це близько 6500 злотих брутто на місяць. Вони також можуть безкоштовно пройти навчання для здобуття нових кваліфікацій і дозволів.

Завершення служби дає пріоритет під час набору на професійну військову службу, а за виконання встановлених критеріїв — під час працевлаштування в державній адміністрації. Дев’ятий курс можна пройти у 50 локаціях по всій Польщі.

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