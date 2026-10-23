У Радомі, Польща, 18-річний Домінік Голуй отримав сучасні протези кисті та однієї ноги після тяжкого нещасного випадку на залізниці, внаслідок якого втратив обидві ноги й частину кисті. Під час зустрічі в ліцеї імені Миколая Коперника, де він навчається, юнак подякував людям, які підтримали його матеріально й нематеріально, повідомляє RMF24.

Обставини нещасного випадку

Випадок стався у лютому на станції Воля-Бервецька поблизу Радома. Домінік їхав поїздом разом із матір'ю та вийшов на перон, щоб допомогти винести дитячий візок.

Коли він намагався повернутися до вагона, поїзд рушив. Двері затиснули йому руку, після чого хлопець упав між краєм перону та корпусом вагона. Після травмування Голуй майже місяць перебував у медикаментозній комі, а лікарі Військового медичного інституту у Варшаві боролися за його життя.

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Реабілітація та розслідування

Фонд «Podaruj Dobro» організував збір коштів, а також допоміг із реабілітацією та забезпеченням протезами кисті й однієї ноги. Голова фонду Даніель Коцур заявив, що біонічна технологія, використана для протеза кисті, є одним із найсучасніших рішень для повернення самостійності людям після травм. За його словами, вже в першу добу збору для Домініка зібрали 1,3 млн.

Юнак готується до випускних іспитів, планує взяти участь в олімпіаді зі знань про залізницю та хоче пов'язати з цією галуззю майбутню професію. На межі червня та липня наступного року він має отримати протез другої ноги.

Окружна прокуратура в Радомі продовжує розслідування. Керівникові поїзда пред'явили звинувачення: за версією слідства, він надто рано передав радіозв'язком сигнал про відправлення. Як повідомляє RMF24, чоловік визнав провину та висловив каяття; йому загрожує до восьми років ув'язнення.

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