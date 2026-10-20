У Польщі 22 жовтня відбудуться протести за лібералізацію законодавства про аборти — RMF24

У Польщі 22 жовтня о 18:00 у 24 містах заплановані протести під гаслом «Червона картка за аборти». Учасники вимагатимуть виконання передвиборчих обіцянок щодо лібералізації законодавства про переривання вагітності, повідомляє RMF24.

Річниця рішення Конституційного суду

Дату акцій обрали до річниці рішення Конституційного суду Польщі, ухваленого 22 жовтня 2020 року. Тоді суд визнав неконституційною норму, яка дозволяла аборт у разі тяжкого та незворотного ушкодження плода або невиліковної хвороби, що загрожує його життю. Рішення спричинило масові протести по всій країні.

Організатори нинішніх демонстрацій нагадують, що пом’якшення правил щодо абортів було одним із ключових пунктів коаліції, яка перемогла на виборах 2023 року. За словами активістів, цю обіцянку досі не реалізували.

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Акції в містах по всій країні

Демонстрації мають відбутися, зокрема, у Гданську, Познані, Єленій-Гурі, Катовицях, Кельцях, Лодзі, Бельсько-Бялій, Варшаві, Любліні, Торуні, Пйотркуві-Трибунальському, Кракові, Ченстохові, Ольштині, Вроцлаві, Бидгощі та Щецині. За словами організаторів, це буде найбільша в Польщі акція на тему абортів за останні два роки.

Ініціатором загальнонаціональної кампанії є гданський фонд Widzialne. До організації місцевих акцій також долучилися інші організації із захисту прав жінок, зокрема Загальнопольський страйк жінок. Організації заявляють, що жінок із вагітностями, які загрожують життю, досі можуть відправляти з лікарень через нібито відсутність правових підстав для допомоги, через що вони шукають її за кордоном.

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