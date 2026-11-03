У Польщі 28 суддів бойкотуватимуть загальні збори Верховного суду — Interia

У Польщі 15 суддів Кримінальної палати Верховного суду та ще 13 суддів інших палат заявили, що не братимуть участі в загальних зборах суддів Верховного суду, скликаних на 3 листопада 2026 року. Про це повідомляє Interia з посиланням на дві заяви, які суддя Влодзімєж Врубель оприлюднив у Facebook.

Судді оскаржують скликання зборів

Одну із заяв підписали 15 суддів Кримінальної палати, другу — 13 суддів Цивільної палати та Палати публічних справ Верховного суду. Обидва документи мають однаковий зміст.

Підписанти заявили, що загальні збори скликала особа, призначена на посаду першого голови Верховного суду з порушенням Конституції Польщі та закону про Верховний суд 2017 року. Йдеться про Збігнєва Капінського, який скликав засідання у зв’язку із ситуацією навколо Конституційного трибуналу.

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Судді також стверджують, що в зборах мали б брати участь судді, призначені до Верховного суду за правилами закону про Національну раду судочинства 2017 року. На думку авторів заяв, процедура таких призначень грубо порушувала конституційні норми.

Заява щодо Конституційного трибуналу

Підписанти вважають, що збори за участю суддів, чиї призначення вони називають неналежними, не становитимуть належно сформованих загальних зборів Верховного суду. Вони також заявили, що дату засідання визначили з порушенням правил, а для ухвалення рішення не буде необхідного кворуму.

У заявах згадано участь Капінського в подіях довкола Конституційного трибуналу: у ніч із п’ятниці на суботу він прибув до будівлі трибуналу разом із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Судді заявили, що взаємини першого голови Верховного суду з органами виконавчої влади, зокрема з президентом, мають обмежуватися випадками, прямо визначеними законами. Скликання зборів вони розцінюють як спробу легітимізувати порушення цих засад.

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