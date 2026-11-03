У Польщі 30% опитаних підтримали суддів, обраних Сеймом — Interia

У Польщі 30% учасників опитування стали на бік суддів, обраних Сеймом, які склали присягу без присутності президента. Голову Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського підтримали 21% респондентів, повідомляє Interia з посиланням на дослідження Europion Polska, проведене на замовлення Onet.

Ще 25% опитаних не підтримали жодну зі сторін спору навколо Конституційного трибуналу. Водночас 24% респондентів не змогли визначитися, кого готові підтримати.

Розподіл відповідей серед виборців партій

Найбільш одностайними виявилися виборці Громадянської коаліції: 72% із них підтримали суддів, обраних Сеймом. Серед прихильників Лівиці таку позицію обрали 45%, а серед виборців Третього шляху — 34%.

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Натомість серед електорату партії «Право і справедливість» 44% стали на бік голови Конституційного трибуналу. Таку ж позицію обрали 47% прихильників Конфедерації.

Розуміння спору і довіра до трибуналу

Найчастіше про розуміння суті конфлікту навколо Конституційного трибуналу заявляли виборці Громадянської коаліції — 54%, та Лівиці — 51%. Серед прихильників Конфедерації цей показник становив 47%, партії «Право і справедливість» — 44%, Третього шляху — 36%.

Найвищий рівень довіри до Конституційного трибуналу зафіксували серед виборців Конфедерації — 50%. Серед прихильників Третього шляху інституції довіряють 47%, партії «Право і справедливість» — 41%, Громадянської коаліції — 37%, а Лівиці — 29%.

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