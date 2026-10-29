У Польщі 31,2% негативно оцінили роботу ексміністерки Пельчинської-Наленч — Interia

У Польщі 31,2% учасників опитування негативно оцінили діяльність Катажини Пельчинської-Наленч на посаді міністерки фондів і регіональної політики. Позитивну оцінку її роботі дали 19,2% респондентів, повідомляє Interia з посиланням на опитування SW Research для Onet.

Результати опитування

Найбільша частка опитаних — 34,2% — заявила, що не знає про здобутки Пельчинської-Наленч на посаді глави відомства. Ще 15,4% респондентів не змогли однозначно оцінити її діяльність.

Найвищу частку позитивних оцінок колишня міністерка отримала серед респондентів віком до 24 років: 27,9% у цій групі оцінили її роботу позитивно, а 6,4% — негативно. Серед учасників опитування віком понад 50 років позитивну оцінку дали 14,7%, тоді як негативну — 36,8%.

Дослідження SW Research на замовлення Onet провели 27–28 жовтня серед репрезентативної групи з 800 повнолітніх поляків.

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Відставка та зміна в міністерстві

22 жовтня Пельчинська-Наленч повідомила на платформі X про свій вихід з уряду Дональда Туска. Вона очолювала Міністерство фондів і регіональної політики, яке відповідає за управління коштами Європейського Союзу та координацію політики розвитку країни.

Згодом Шимон Головня повідомив, що правління партії «Польща 2050» вирішило виключити Пельчинську-Наленч із партії за дії на шкоду партії та всупереч рішенням її статутних органів.

Прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що запропонує на посаду міністерки фондів і регіональної політики Агнешку Бартоль — постійну представницю Польщі при ЄС, яка працювала на високих посадах у Європейській раді.

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