У Польщі 32,7% вважають, що у спорі про КС не має рації ні президент, ні прем’єр — Interia

У Польщі 32,7% опитаних вважають, що у суперечці щодо Конституційного трибуналу не має рації ані президент Кароль Навроцький, ані прем’єр-міністр Дональд Туск. Це найбільша група респондентів в опитуванні IBRiS для видання «Rzeczpospolita», про яке повідомляє Interia.

Аргументи президента підтримали 32% учасників дослідження, тоді як позицію прем’єра — 27,8%. Опитування провели 16–17 жовтня на вибірці з 1068 осіб.

Відмінності за політичними симпатіями

Серед прихильників урядової коаліції 73% визнали слушною позицію Туска, а 0,2% підтримали Навроцького. Водночас серед симпатиків опозиції 60% стали на бік президента. Ще 34% опитаних із цієї групи не підтримали аргументи жодного з двох політиків.

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«Rzeczpospolita» також звернула увагу на зміну оцінок за останні місяці. У квітневому дослідженні IBRiS 34,4% респондентів покладали відповідальність за ескалацію конфлікту навколо Конституційного трибуналу на президента. Тоді 25% вважали винними всіх однаковою мірою, 23,3% покладали відповідальність на уряд, 3,5% — на голову трибуналу, а 2,8% — на суддів, які склали присягу без присутності президента.

Суддів не допускають до розгляду справ

У березні Сейм обрав шістьох нових суддів Конституційного трибуналу. Президент запросив скласти присягу в його присутності лише двох із них. Решта четверо на початку квітня склали присягу в Сеймі за формулою, що передбачала її складання перед президентом, але без його участі.

Ще одного суддю Сейм обрав у червні, і він також отримав запрошення від президента. У вересні для поповнення складу трибуналу визначили Мацея Берека, який склав присягу в Сеймі без присутності Навроцького. Президент і голова Конституційного трибуналу не визнають п’ятьох суддів, що склали присягу в Сеймі. Їх не допускають до розгляду справ, а урядовий табір вважає такі дії незаконними.

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