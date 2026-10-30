У Польщі 44,8% опитаних вважають загрозу з боку Росії незмінною — Interia

У Польщі 44,8% учасників опитування вважають, що загроза з боку Росії для країни залишається на тому самому рівні. Ще 31,1% респондентів заявили про її зростання, свідчать результати дослідження IBRiS для газети Rzeczpospolita, про які повідомляє Interia.

Як поляки оцінюють ризик

Загалом 75,9% опитаних не вважають, що загроза з боку Росії зменшується: до цієї групи належать ті, хто говорить про незмінний або вищий рівень небезпеки. Водночас 8,8% респондентів вказали на зниження ризику російської атаки, а 12,6% заявили, що не бачать такої загрози взагалі. Ще 2,6% учасників не змогли визначитися з відповіддю.

Жінки частіше за чоловіків оцінювали загрозу як таку, що зростає або не змінюється: 80,4% проти 71,4%. Натомість 17,2% чоловіків заперечували її існування, тоді як серед жінок так відповіли 8%.

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Різниця між виборцями

Сприйняття ризиків суттєво відрізняється залежно від політичних симпатій. Серед виборців урядової коаліції 61,6% заявили про зростання загрози з боку Росії, а 28,4% назвали її рівень незмінним. Лише 1,6% у цій групі побачили зниження небезпеки, тоді як 5,3% не вважають, що загроза існує.

Серед прихильників опозиції 48,4% вважають рівень загрози стабільним, 18,1% говорять про його зниження, а 18,6% не бачать загрози. Про її зростання заявили 12,7% опитаних у цій групі. У більшості вікових категорій понад 70% респондентів говорять про незмінну або вищу загрозу. Винятком стала група віком від 40 до 49 років, де 46,3% опитаних заявили про її зниження або повністю заперечили її існування.

Опитування провели 16 та 17 жовтня на загальнонаціональній вибірці з 1068 осіб. Президент Кароль Навроцький в одному з жовтневих інтерв’ю Rzeczpospolita заявляв, що, за його оцінкою на підставі звітів НАТО та контактів із союзниками, рівень російської загрози істотно не змінився протягом останніх шести місяців. Він також закликав політиків не нагнітати страх.

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