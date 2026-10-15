У Польщі 49,3% опитаних вважають, що уряд Туска не служить Польщі — Interia

У Польщі 49,3% респондентів вважають, що уряд Дональда Туска не служить країні добре. Позитивну відповідь дали 42,1% опитаних, а ще 8,6% не визначилися. Про це свідчить опитування IBRiS для Radio ZET, про яке повідомляє Interia.

Загальні результати опитування

На запитання, чи добре уряд Туска служить Польщі, 21,4% учасників дослідження відповіли «однозначно так», а 20,7% — «скоріше так». Таким чином, позитивно уряд оцінили 42,1% респондентів.

Водночас 38,8% опитаних обрали відповідь «однозначно ні», а 10,5% — «скоріше ні». Загалом негативну відповідь дали 49,3% учасників дослідження.

Респондентів запитували про уряд, сформований «Громадянською коаліцією», «Новою лівицею», Польською селянською партією та партією «Польща 2050».

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Відмінності за політичними уподобаннями

Серед прихильників партій урядової коаліції 96% позитивно оцінили кабінет Туска, а 3% — негативно. Серед виборців опозиційних партій 83% висловили критичну оцінку, тоді як 12% вважають, що уряд добре служить Польщі.

Найбільшу підтримку уряд отримав серед виборців «Громадянської коаліції» — 95%. Серед прихильників «Нової лівиці» позитивно оцінили уряд 74%, а серед виборців «Третього шляху», до якого входять Польська селянська партія та «Польща 2050», — 62%.

Негативну відповідь дали 92% прихильників партії «Право і справедливість» та 82% виборців «Конфедерації».

Методика дослідження

Загальнонаціональне опитування Інститут досліджень ринку та суспільства IBRiS провів 2–3 жовтня 2026 року методом телефонних стандартизованих комп'ютеризованих інтерв'ю CATI. У ньому взяли участь 1072 респонденти. Розподіл за партійними симпатіями ґрунтувався на деклараціях учасників про голосування на парламентських виборах 2023 року.

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