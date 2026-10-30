У Польщі 74,7% молочних барів порушили правила маркування страв — RMF24

У Польщі Інспекція якості торговельних сільськогосподарських і продовольчих товарів перевірила 91 молочний бар і виявила порушення вимог щодо інформування клієнтів у 74,7% закладів. Про результати контролю повідомляє RMF24.

Порушення у маркуванні страв

Найбільше зауважень стосувалося маркування страв. Порушення щодо складу та назви проданих страв виявили у 72% перевірених партій.

Серед поширених недоліків були відсутність переліку інгредієнтів або інформації про алергени, а також надання складу лише на запит клієнта. Інспектори також фіксували неповні переліки інгредієнтів, дані, що не відповідали фактичному складу страв, некоректне виділення алергенів і надто загальні назви страв.

Результати лабораторних досліджень

Лабораторні дослідження виявили порушення у 9,3% перевірених партій. Вони стосувалися наявності незадекларованої м'ясної сировини та невідповідності виду риби заявленому в меню.

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Зокрема, у страві, яку пропонували як яловичий ромштекс, виявили свинину. У страві з назвою «атлантична тріска» дослідження виявили сайду.

Яку інформацію мають надавати заклади

Клієнти повинні мати можливість самостійно ознайомитися з назвою страви та повним переліком її інгредієнтів. Ці відомості мають бути легкодоступними, наприклад у меню, на табличці або в загальнодоступному каталозі, без потреби звертатися до персоналу.

Перелік повинен охоплювати всі продукти, використані для приготування страви, зокрема складники панірування чи начинки. Інформацію про алергени необхідно належно виокремлювати у списку інгредієнтів.

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