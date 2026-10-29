У Польщі Агнєшка Бартол очолила міністерство фондів і регіональної політики — Interia

У Польщі Дональд Туск призначив Агнєшку Бартол міністеркою фондів і регіональної політики. Вона замінила Катажину Пельчинську-Наленч, яка обіймала цю посаду з 13 грудня 2023 року та подала у відставку на тлі суперечки з урядовою коаліцією. Про кадрове рішення Туск оголосив 27 жовтня перед засіданням уряду, повідомляє Interia.

Досвід роботи в європейських структурах

Бартол навчалася в університеті французького міста Нансі та в Коледжі Європи в Натоліні. У 1998 році вона почала працювати в адміністрації Коледжу Європи, а через два роки перейшла до Управління Комітету європейської інтеграції.

У 2002 році Бартол працювала в секретаріаті Європейського конвенту, який готував проєкт конституції ЄС. Згодом вона також долучалася до роботи над Лісабонським договором. Від 2003 року працювала в Генеральному секретаріаті Ради ЄС, де займалася фінансовими та організаційними питаннями, а з 2009 року відповідала за інституційні справи та багаторічні фінансові рамки.

У 2016 році Бартол стала керівницею кабінету голови Ради ЄС, яким тоді був Дональд Туск. Вона також увійшла до дорадчої ради Генерального секретаріату Ради та аудиторського комітету. У листопаді 2022 року Рада ЄС призначила її генеральною директоркою з комунікації та інформації Генерального секретаріату Ради ЄС.

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Робота з фондами ЄС і Планом відновлення

У 2024 році Бартол повернулася до Польщі та стала державним секретарем Канцелярії прем'єр-міністра. На цій посаді вона відповідала за економічні й правові питання, пов'язані з Євросоюзом, а також за польське головування в Раді ЄС. У жовтні 2024 року вона очолила Постійне представництво Польщі при ЄС у Брюсселі та стала першою жінкою на цій посаді.

Одним із головних завдань нової міністерки стане підготовка нової фінансової перспективи ЄС на 2028–2034 роки. За даними видання, для Польщі передбачено 123 млрд євро, а влада має підготувати документ, що визначатиме правила використання цих коштів. Ще одним напрямом роботи буде Національний план відновлення: вартість дев'ятого запиту Польщі на виплату коштів перевищує 55 млрд злотих.

Агнєшка Бартол народилася у Варшаві. Вона вільно володіє англійською та французькою мовами, а також розмовляє італійською та російською.

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