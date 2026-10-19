У Польщі аналізують зміни церемоніалу біля Могили Невідомого солдата — RMF24

У Польщі Міністерство національної оборони аналізує можливі зміни у використанні військового церемоніалу біля Могили Невідомого солдата у Варшаві. Ідеться про те, щоб вартові віддавали почесті лише під час покладання квітів у межах урочистостей, повідомляє RMF24.

Покладання вінка представниками руху

У суботу представники руху Rodacy Kamraci, серед яких був його лідер Войцех Ольшанський на прізвисько Ящур, поклали вінок біля Могили Невідомого солдата. Наступного дня в інтернеті з’явилися відеозаписи цієї події, що спричинили критичні коментарі та запитання щодо дій військової варти.

Командування Варшавського гарнізону заявило, що представники Rodacy Kamraci заздалегідь не повідомляли про намір покласти вінок під аркадами меморіалу. Військові також зазначили, що варта не перевіряє особи людей, які приносять квіти.

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За чинною практикою, вартові під час покладання вінка віддають честь у положенні «Презентуй зброю». Командування наголосило, що цей жест пов’язаний із самою дією покладання вінка та є виявом поваги до полеглих, а не до людини, яка його кладе.

Можливі зміни церемоніалу

Командування повідомило, що для покладання вінків на плиті Могили Невідомого солдата не потрібно завчасного дозволу Варшавського гарнізону. Водночас такі дії мають відбуватися з повагою до гідності, значення меморіалу та національної пам’яті.

У Міністерстві національної оборони Польщі аналізують можливість не віддавати почесті під час індивідуального або спонтанного покладання квітів чи запалювання свічок сторонніми особами.

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