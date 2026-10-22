У Польщі анонсували протести за лібералізацію абортів у 27 містах — RMF24

У Польщі в десятках міст відбулися протести проти чинних правил переривання вагітності. Акції під гаслом «Червона картка за аборти» анонсували у 27 населених пунктах. Їхні учасники вимагали від урядової коаліції виконати передвиборчі обіцянки щодо лібералізації законодавства, повідомляє RMF24.

Акції біля Сейму та в регіонах

Учасники демонстрацій принесли червоні картки, які мали символізувати протест проти дій нинішньої влади. У Варшаві, попри дощ, біля будівлі Сейму зібралися кількасот людей. За даними видання, ця акція була значно меншою, ніж протести шість років тому, що відбулися після рішення Конституційного трибуналу Польщі.

Протестувальники заявляли, що за три роки після зміни влади обіцяних змін у питанні доступу до абортів не відбулося. Учасники акцій у Варшаві та Щецині також наголошували на намірі посилити суспільний тиск на уряд.

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Рішення Сейму щодо декриміналізації

За день до протестів Сейм підтримав законопроєкт змін до Кримінального кодексу, внесений у липні 2024 року депутатами Лівиці та Громадянської коаліції. Документ передбачає часткову декриміналізацію абортів, здійснених за згодою жінки з порушенням положень закону, а також декриміналізацію допомоги при самостійному перериванні вагітності.

Проєкт пропонує скасувати частину статті 152 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за допомогу в перериванні вагітності з порушенням закону або схиляння до цього. Також пропонується виключити кримінальну відповідальність лікарів, медсестер і акушерок у визначених законом медичних ситуаціях.

Наразі переривання вагітності в Польщі дозволене у двох випадках: коли вагітність становить загрозу життю або здоров’ю жінки та коли вона стала наслідком злочину — до 12-го тижня. У жовтні 2020 року Конституційний трибунал визнав неконституційною норму, яка дозволяла аборт у разі тяжких і незворотних вад плода або невиліковної хвороби, що загрожує його життю. Рішення опублікували в січні 2021 року.

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