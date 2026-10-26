У Польщі анонсували розмову з Арлуковичем про уряд Туска — RMF24

У Польщі RMF24 анонсувало розмову з євродепутатом Коаліції громадянської Бартошем Арлуковичем про ситуацію в урядовій коаліції Дональда Туска та кадрові питання в Міністерстві фондів і регіональної політики. Ефір програми «Розмова о 7» має бути присвячений, зокрема, відходу Катажини Пелчинської-Наленч з уряду.

Ситуація в коаліції

Ведучий планує запитати Арлуковича, чи означає відхід Пелчинської-Наленч завершення конфлікту в коаліції. Серед заявлених тем також її різка критика політиків Коаліції громадянської та питання, чи має прем’єр Дональд Туск підстави бути задоволеним її відставкою.

Окремо в програмі порушать слова Яна Шишка, колишнього заступника міністра фондів і регіональної політики. Він звинуватив політиків коаліції в насильницькому поводженні з людьми, які мають іншу думку. Ведучий також має запитати, чи не ускладнюють співпрацю між політичними силами публічні напади та взаємні підозри в контактах з опозицією.

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Міністерство та бюджет ЄС

Ще однією темою стане майбутнє Міністерства фондів і регіональної політики. Зокрема, обговорюватимуть, чи має відомство залишитися під контролем партії «Польща 2050» і чи використає Туск відставку Пелчинської-Наленч для ширшої реконструкції уряду перед парламентськими виборами.

У розмові також заплановані питання про підготовку до виборів наступного року, роботу Коаліції громадянської над виборчими списками та переговори щодо нового бюджету Євросоюзу. Йтиметься і про позицію Польщі в дискусіях із державами, які домагаються скорочення видатків ЄС, зокрема Німеччиною.

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