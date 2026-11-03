У Польщі атакували холодильне обладнання магазину й дистриб’ютора — RMF24

У Польщі кібератаки були спрямовані проти холодильного обладнання невеликого продуктового магазину та дистриб’ютора харчових продуктів. Інциденти сталися напередодні, а їх підтвердив CERT Polska, повідомляє RMF24.

Продукти вдалося зберегти

Працівники помітили, що температура обладнання підвищується. Вони вчасно вийняли й убезпечили продукти, тож матеріальних збитків не було.

Після атаки на холодильне обладнання у Франції NASK перевірив у Польщі пристрої, доступні з інтернету. Таких пристроїв виявили 140, а об’єкти, де їх встановлено, поінформували про потребу відключити техніку від інтернету.

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Близько 70 пристроїв доступні з інтернету

Керівник CERT Polska Марцін Дудек заявив, що нині приблизно 70 пристроїв, доступних з інтернету, відповідають за системи охолодження на таких об’єктах. Він закликав усі відповідні суб’єкти серйозно поставитися до попереджень, аби уникнути атак.

Останніми днями кібератаки на холодильні системи супермаркетів також фіксували в Бельгії, Швеції, Люксембурзі, Естонії, Нідерландах та Ірландії. У низці випадків зловмисники підвищували температуру в холодильниках, що призводило до псування продуктів.

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