У Польщі аварія серверів могла призвести до втрати даних військових — RMF24

У Військовому центрі рекрутингу в Ополе, Польща, у червні 2026 року сталася серйозна аварія серверів, що обслуговували засекречену систему обліку «Спірала». Інцидент міг спричинити часткову або незворотну втрату даних резервістів, кандидатів на службу та військовослужбовців Сил територіальної оборони, повідомляє RMF24 із посиланням на Onet.

Проблеми з резервними копіями

За даними журналістів Onet, про аварію протягом кількох місяців не повідомляли керівництву у Варшаві. Від жовтня 2025 року у центрі в Ополе не створювали необхідних резервних копій або робили це неналежним чином. Унаслідок збою частину даних було втрачено, а їх відновлення може тривати місяці.

У центрі заявили, що причиною аварії були перебої в електропостачанні, а не недбалість персоналу. Водночас експерти з кібербезпеки, яких цитує RMF24, пов'язують ситуацію з багаторічними організаційними та кадровими проблемами.

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Вихід офіцерів у цивільне життя

На тлі аварії зі служби пішли двоє офіцерів: начальник Військового центру рекрутингу в Ополе полковник Аркадіуш Смолінський та керівник підрозділу Центрального військового центру рекрутингу полковник Рафал Войцеховський. Обидва за кілька тижнів до цього отримали дозвіл продовжити службу після 60 років.

Рішення про вихід у цивільне життя ухвалили після виклику до Варшави, де офіцери мали пояснити звинувачення з анонімних повідомлень. Серед них були твердження про неналежне ставлення до підлеглих і фальсифікацію документації; ці закиди не подано як встановлені факти.

За даними джерела, контролери також фіксували порушення в документації з безпеки, обліку обладнання та наданні прав доступу адміністраторам. Іноді доступ до систем зберігали люди, які вже не працювали в підрозділі. До Ополе направили нових спеціалістів, які мають відновити роботу систем і втрачені дані.

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