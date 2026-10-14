У Польщі біля Конституційного трибуналу сталися сутички з поліцією — RMF24

У Польщі біля будівлі Конституційного трибуналу сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Роберт Бонкевич і члени Руху оборони кордонів намагалися заблокувати вхід до установи, повідомляє RMF24.

Демонтаж бар’єрів

Поліція демонтувала бар’єри, які учасники акції встановили перед будівлею трибуналу. Зібрані намагалися цьому перешкодити. За даними видання, біля Конституційного трибуналу штовхалися десятки протестувальників і поліцейських.

Серед учасників зібрання були депутати партії «Право і справедливість» Антоні Мацеревич і Даріуш Госек. До будівлі також прибув голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський. На місці був і головний редактор Republika Томаш Сакевич.

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Присяга судді Конституційного трибуналу

У середу вранці обраний Сеймом у вересні суддя Конституційного трибуналу Мацей Берек склав присягу в Сеймі. На церемонії були, зокрема, маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий та маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Берек склав присягу за формулою «перед президентом». Президент Польщі Кароль Навроцький на церемонії не був присутній.

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