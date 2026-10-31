У Польщі біля Конституційного трибуналу затримали озброєного чоловіка

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У Варшаві біля будівлі Конституційного трибуналу правоохоронці затримали 30-річного чоловіка в балаклаві. Під час перевірки в нього виявили ніж, газовий пістолет для кульок, значок із написом «Security», схожий на поліцейський, а також наркотики.

Про інцидент в ефірі телеканалу розповіла депутатка від опозиційної партії «Право і справедливість» Анна Гембіцька.

«У якийсь момент виникла метушня, люди, що зібралися, почали кричати: «Провокатор». У якийсь момент у нього вирвали ніж. Цей чоловік був частково замаскований. Організатори хотіли, щоб він зняв цю маску, бо дбають про безпеку», — описала вона ситуацію.

Поліція Варшави підтвердила інцидент і повідомила, що близько 11:00 одна з організаторок зібрання біля Конституційного трибуналу звернула увагу на чоловіка, обличчя якого було приховане балаклавою.

«На прохання відкрити обличчя чоловік вдарив жінку та кинувся тікати. Інші учасники мітингу намагалися його затримати, однак 30-річний чоловік вирвався та продовжив бігти», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зрештою чоловіка затримали поліцейські, які забезпечували безпеку під час мітингу.

«Як з’ясувалося, він мав при собі ніж, газовий пістолет для кульок та значок з написом «Security», що за формою нагадував поліцейський. Правоохоронці також виявили у нього наркотики», — повідомили у поліції.

Після затримання чоловіка доставили до відділку, де правоохоронці проводять необхідні процедури.

Про це повідомляє видання Polsat News.

Біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі постійно чергують поліцейські підрозділи попередження. Водночас семеро суддів, які перебували в установі вночі, досі не залишили приміщення.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що його стурбувала поведінка президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Він висловив сподівання, що прокуратура вживе відповідних заходів.

Посол США у Польщі Том Роуз назвав події навколо польського Конституційного трибуналу безпрецедентним протистоянням і закликав усі сторони не допускати подальшої ескалації. Дипломат наголосив, що ситуація має серйозний характер і може призвести до небезпечних наслідків.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявивпро загрозу внутрішній безпеці країни на тлі загострення конфлікту довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опонентів у порушенні конституційного ладу та оголосив про термінові консультації за участю представників парламентських сил.

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

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