У Польщі біля залізниці неподалік кордону з рф виявили невідомий безпілотник
У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі 28 жовтня виявили невідомий безпілотник поблизу залізничної колії біля населеного пункту Коморово-Жулавське Ельблонзького повіту.
За даними екстрених служб, дрон зачепився за елемент опори лінії електропередач на висоті трохи більше метра над землею у незаселеній місцевості. Знайдений БпЛА оснащений камерою, носієм інформації та акумуляторною батареєю.
На місці події працюють контртерористичні підрозділи з Ольштина, піротехніки та пожежники, які перевіряють пристрій на наявність вибухових речовин і встановлюють його походження.
Джерело: RMF24.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало третього підозрюваного у справі про підпал станції Starlink у Волі-Кробовській.
У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».