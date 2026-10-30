У Польщі Блащака допитали щодо присяги обраного судді Конституційного трибуналу — RMF24

У Польщі голову парламентського клубу «Право і справедливість» Маріуша Блащака 30 жовтня допитали як свідка та заявника в межах перевірки дій маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого під час складення присяги Мацеєм Береком. Про це з посиланням на речника Національної прокуратури Пшемислава Новака повідомляє RMF24.

За словами Новака, справа перебуває на етапі перевірочних дій, тобто до можливого відкриття розслідування. Парламентський клуб PiS подав повідомлення про обґрунтовану підозру у вчиненні злочину Чажастим і Береком. Блащак раніше заявляв, що під час церемонії в Сеймі нібито було скоєно злочин.

Присяга в Сеймі

Сейм 4 вересня обрав Мацея Берека суддею Конституційного трибуналу. 14 жовтня він узяв участь у церемонії в Сеймі та склав присягу, зазначивши, що робить це перед президентом. Президента Польщі Кароля Навроцького на церемонії не було.

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Після церемонії Бerek передав документи до канцелярії президента, а згодом прибув до Конституційного трибуналу. Голова трибуналу Богдан Свєнчковський повідомив, що не допустить Берека до розгляду справ, доки не отримає від президента відповідь, чи визнає той присягу складеною у своїй присутності.

Позиція канцелярії президента

На початку тижня до Конституційного трибуналу надійшов лист із канцелярії президента зі позицією Кароля Навроцького. У ньому вказали, що присяга, складена в будівлі Сейму в присутності маршалка Сейму та маршалки Сенату, але без президента, не може вважатися рівнозначною присязі перед главою держави.

Речниця Конституційного трибуналу Вероніка Сцібор повідомила, що, згідно з листом канцелярії президента, Бerek не склав присяги перед чинним президентом і тому не набув службового статусу судді трибуналу. Сам Бerek раніше заявляв, що склав присягу в юридично допустимій формі, яка була фактично можливою.

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