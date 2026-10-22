У Польщі борг перед суддями КС наблизився до 1,5 млн злотих — RMF24

У Польщі сума невиплачених винагород суддям Конституційного трибуналу, яких не допустили до розгляду справ, наблизилася до 1,5 млн злотих. За даними RMF24, четверо суддів, обраних Сеймом у березні, досі не обійняли посади, хоча мусили залишити попередню роботу.

Винагороди не виплачують

Як підрахувало RMF24, базова винагорода судді Конституційного трибуналу становить майже 44 тис. злотих брутто, або понад 30 тис. злотих на руки. Від часу обрання в березні кожному з чотирьох суддів, які досі не розглядають справ, мало б нарахуватися понад 300 тис. злотих брутто.

Загальна сума зобов’язань держави лише перед цими чотирма суддями перевищила 1,2 млн злотих. Судді зверталися по виплати до Сейму, який їх обрав, однак маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий відмовив. Він пояснив, що якщо винагороди не виплачує Конституційний трибунал, це питання має врегулювати уряд. Водночас уряд також не здійснив виплат.

RMF24 зазначає, що до цієї суми слід додати місяць каденції Славоміра Патири, який чекав на складання присяги, а також майже місяць каденції Мацея Берека. Щомісяця зобов’язання держави перед п’ятьма суддями, які не розглядають справ, зростають майже на 220 тис. злотих.

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Присяги та недопуск до розгляду справ

У березні Сейм обрав шістьох нових суддів Конституційного трибуналу: Кристіана Маркевича, Марціна Дзюрду, Анну Корвін-Пйотровську, Мацея Таборовського, Магдалену Бентковську та Даріуша Шостека. Бентковську і Шостека запросили до президентського палацу 1 квітня, де вони склали присягу. Решта четверо не отримали запрошення: Канцелярія президента Польщі пояснювала це подальшим аналізом їхньої ситуації.

9 квітня ці четверо склали присягу в Колонній залі Сейму за формулою, що роблять це «перед президентом». Суддя Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив їх до розгляду справ, заявивши, що події в Сеймі не можна визнати складанням присяги «перед президентом».

У червні Сейм обрав суддею Славоміра Патиру. Наприкінці липня він склав присягу в президентському палаці, але повідомив, що не розглядатиме справ, доки не допустять чотирьох інших суддів. Мацея Берека обрали суддею у вересні, а 14 жовтня він склав присягу в Сеймі.

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