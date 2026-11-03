У Польщі бракує 300 вагонів для поїздів Intercity — RMF24

У Польщі бракує 300 вагонів для поїздів Intercity, через що не всім пасажирам можуть забезпечити місця для сидіння. Про це в ефірі радіо заявив заступник міністра інфраструктури Пйотр Малепшак, повідомляє RMF24.

За словами посадовця, Польща нині має 1700 вагонів для поїздів Intercity. Малепшак сказав, що цієї кількості недостатньо, аби перевезти всіх пасажирів на сидячих місцях. Він також повідомив, що необхідні 300 вагонів уже придбали та очікують на їхнє постачання протягом чотирьох років.

Сполучення між Лодзем і Варшавою

Питання нестачі вагонів обговорювали в контексті ремонту автомагістралі A2 між Лодзем і Варшавою. Малепшак запевнив, що залізничне сполучення між містами посилять. За його словами, поїзди на цьому маршруті вже курсують щогодини або раз на пів години.

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Відповідаючи на запитання про вартість квитків, заступник міністра заявив, що високий інтерес поляків до поїздок залізницею свідчить про попит на цей вид транспорту.

Швидкісна залізниця та кредит

Малепшак також повідомив про переговори з Банком господарства крайового щодо кредиту на 20 млрд злотих. За його словами, саме такої суми бракує для реалізації швидкісного залізничного сполучення Вроцлава та Познані з Port Polska — проєктом, який раніше називався Центральним комунікаційним портом.

Крім того, посадовець заявив, що наступного року поїзди зможуть розвивати швидкість до 250 км/год на Центральній залізничній магістралі. Вона обслуговує, зокрема, сполучення Варшави з Краковом, Катовіцами та Вроцлавом.

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