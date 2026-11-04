У Польщі CBA затримало 25 осіб у справі електростанції Остроленка — Interia

У Польщі CBA за дорученням прокуратури затримало 25 осіб у справі, пов’язаній з електростанцією в Остроленці. Про це в ефірі TVN24 повідомив міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, пише Interia.

Обшуки та документи

За словами Семоняка, CBA проводить обшуки в різних приміщеннях та вилучає документи. Він зазначив, що серед затриманих на цьому етапі можуть бути люди, які не є публічно відомими.

Міністр заявив, що CBA і прокуратура розпочали дії після значної попередньої роботи. Він також сказав, що розслідування планують активно продовжувати і воно матиме масштабний характер.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Напрями розслідування

За словами Семоняка, справа охоплює все, що пов’язано з електростанцією Остроленка. Серед напрямів він назвав будівництво енергоблоків, кошти, які, за його словами, були змарновані, а також пов’язаних із проєктом представників місцевого самоврядування та компанії.

Очільник спецслужб додав, що справа є такою, що може надалі розвиватися. Деталей щодо осіб, затриманих у межах операції, він не навів.

Читай нас у