У Польщі CBA затримало п’ятьох у справі про відмивання понад 251 млн злотих — Interia

У Польщі співробітники Центрального антикорупційного бюро (CBA) затримали п’ятьох осіб у справі про ймовірне шахрайське отримання дотацій Польської агенції розвитку підприємництва (PARP) та відмивання коштів. Як повідомляє Interia, подробиці провадження в четвер оприлюднила Регіональна прокуратура в Лодзі.

Серед затриманих — дві жінки та троє чоловіків віком від 40 до 77 років. Залежно від ролі у справі їм висунули підозри у пособництві в шахрайському отриманні дотацій на шкоду PARP на суму понад 23,6 млн злотих, легалізації коштів злочинного походження на понад 10 млн злотих, внесенні неправдивих відомостей до рахунків-фактур із ПДВ та перевищенні повноважень.

Епізод із технологічною лінією

За даними слідства, підозру також висунули 67-річній громадянці Німеччини, яка була президенткою компанії-продавця технологічної лінії. Її за кошти дотації придбала фірма, якою керував 52-річний чоловік із Лодзі. Раніше йому висунули підозру в керівництві організованою злочинною групою.

Слідчі вважають, що вартість технологічної лінії завищили більш ніж на 10 млн злотих. За їхньою версією, надлишок коштів передали компанії, яку контролював імовірний керівник групи, а надалі оформлювали документи, що імітували надання послуг. Підозри у відмиванні коштів висунули також президентові та прокуристу компанії, пов’язаної з 52-річним фігурантом. У цій компанії затримали й бухгалтерку.

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Окремо слідство пов’язує 52-річного чоловіка з іншим епізодом провадження, що стосується доручень на перекази на загальну суму 106 млн злотих. У цьому епізоді йому також висунули підозру у відмиванні коштів.

Загалом затримали 25 осіб

Ще одним із затриманих є судовий наглядач компанії, яка проходила процедуру реструктуризації. Прокуратура підозрює його у перевищенні повноважень: за версією слідства, він діяв для задоволення вимог 52-річного фігуранта через штучно створені операції, що могло завдати шкоди іншим кредиторам.

За даними прокуратури, наглядач сприяв приховуванню 17 млн злотих та 1,2 млн доларів США на депозитних рахунках однієї з варшавських нотаріальних контор. Загалом у межах розслідування затримали 25 осіб. Підозри у справі, зокрема, стосуються відмивання понад 251 млн злотих і втрат державної скарбниці через недоплату податків приблизно на 13 млн злотих.

Як повідомив прокурор Кшиштоф Копаня, п’ятеро останніх затриманих не визнали провини та надали пояснення. Щодо них застосували застави, заборону виїзду з Польщі та вилучення паспортів.

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