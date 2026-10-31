У Польщі частина опікунів має пройти курс першої допомоги до 5 листопада — Interia

У Польщі опікуни, які надавали послуги догляду вдома до набуття чинності нових стандартів, мають завершити навчання з першої допомоги до 5 листопада 2026 року. Вимога стосується послуг, які гміна призначає в межах системи соціальної допомоги. Про це повідомляє Interia.

Нові стандарти догляду

У серпні в країні набуло чинності розпорядження Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики про стандарти надання послуг догляду за місцем проживання. Документ визначає, яку підтримку мають отримувати літні люди та люди, які не можуть самостійно себе обслуговувати, а також встановлює контроль якості таких послуг.

До завдань опікунів належать допомога з одяганням, приготуванням їжі, прибиранням, покупками, відвідуванням лікарів, реабілітацією та вирішенням справ в установах. Стандарти також охоплюють гігієнічний догляд, зокрема допомогу під час купання й користування туалетом, а також профілактику пролежнів.

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Опікун може допомагати з прийомом ліків, вимірювати тиск, рівень цукру й сатурацію та робити прості перев’язки, якщо ці дії не потребують спеціальних медичних знань або кваліфікації. Документ також передбачає підтримання соціальних контактів підопічних — прогулянки, розмови та допомогу в користуванні книжками, бібліотеками й закладами культури.

Кого стосується навчання

Стандарти мають виконувати центри соціальної допомоги, центри соціальних послуг та інші установи, що організовують догляд на замовлення гмін. Приватні опікуни, яких родина наймає й оплачує самостійно, не зобов’язані автоматично проходити навчання з першої допомоги, а граничний строк 5 листопада на них не поширюється.

Правила також передбачають, що опікун має бути повнолітнім, не бути членом родини підопічного та подати декларацію про психофізичну здатність до такої роботи. Для людей, які вже надавали послуги до запровадження нових стандартів, строк подання такої декларації сплив 5 вересня 2026 року. За даними видання, коли догляд організовують місцеві центри соціальної допомоги, витрати на навчання зазвичай бере на себе організатор послуг.

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