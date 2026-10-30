0:00 / 0:00

У Польщі поліція затримала 30-річного громадянина країни, якого підозрюють у нападі з ножем на двох українців в автобусі. За попередніми даними, причиною агресії стала національна ненависть.

Чоловік поранив двох українців ножем, після чого залишив місце події. Правоохоронці затримали його за підозрою у скоєнні нападу. У разі доведення вини йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався на початку жовтня. Поляк напав на двох українців у міському автобусі Варшави. Чоловік напав на них з ножем та завдав їм численних різаних ран, після чого втік. Постраждалі зазнали поранень і їх госпіталізували.

Правоохоронці розшукали нападника, ним виявився 30-річний громадянин Польщі. Він переховувався на території лісового масиву варшавського району Бялени, де його затримали. За інформацією поліції, напад стався з мотивів національної ненависті.

undefined

Про це у п’ятницю, 30 жовтня, повідомили у поліції.

Троє поляків постали перед судом за напад на українця.

Нагадаємо, що У Вроцлаві поляки жорстоко побили 19-річного українця за мову.

До цього у польському місті Радом четверо чоловіків напали на 20-річного громадянина України після того, як він не зміг заспівати польські пісні.



У Вроцлаві невідомі жорстоко побили українську пару за акцент.

Читай нас у