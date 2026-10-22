У Польщі дайвери знайшли частину ORP Gdynia, затопленого 1939 року — RMF24

У Пуцькій затоці в Польщі дайвери групи Baltictech виявили збережену частину конструкції ORP «Gdynia», затопленого німецькою авіацією на початку Другої світової війни. На місці знайшли, зокрема, велике кермове колесо. Раніше повоєнні документи свідчили, що судно було повністю підняте та розібране на брухт.

Як встановили належність уламків

Як повідомляє RMF24, частину судна виявили на невеликій глибині за кілька кілометрів від берега. Її належність ORP «Gdynia» підтвердили таблички з польськими написами на палубному оглядовому люку та характерні елементи конструкції.

Керівник Baltictech Томаш Стахура заявив, що після війни PRO не підняло весь уламок, а лише зруйнувало його вибуховими зарядами. В архівах цієї організації ORP «Gdynia» значився як піднятий і порізаний на металобрухт.

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Історія ORP Gdynia

Пасажирський пароплав SS «Gdynia» збудували у 1920-х роках на Гданській верфі. До війни він виконував екскурсійні рейси Балтійським морем і Гданською затокою у складі «Польського судноплавства». 28 серпня 1939 року судно мобілізували та включили до складу Військово-морських сил Польщі під назвою ORP «Gdynia».

2 вересня 1939 року корабель стояв на якорі на південь від Ястарні, коли його атакувала німецька авіація Люфтваффе. Унаслідок бомбардування загинули близько 35 членів екіпажу. Командир судна капітан Станіслав Коско дістав тяжкі поранення та помер у лікарні через шість днів.

За словами Стахури, місце знахідки має взяти під правову охорону Морське управління. Baltictech співпрацює з Музеєм Військово-морських сил у Гдині, щоб підняти та законсервувати кермове колесо разом із колоною. Презентацію результатів відкриття запланували на 26 жовтня о 17:00 в музеї.

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