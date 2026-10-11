У Польщі депутат Колодзейчак прибув до Агентства внутрішньої безпеки — Interia

У Польщі депутат Сейму та колишній заступник міністра Міхал Колодзейчак у неділю прибув до лодзького відділення Агентства внутрішньої безпеки. Його візит пов’язаний зі звинуваченнями, які висунули колишні співробітниці політика.

Звинувачення колишніх співробітниць

Як повідомляє Interia, за даними репортажу порталу Zero, жінки звинувачують парламентаря у застосуванні насильства. Колодзейчак прибув до відділення у супроводі представників.

Перед входом до будівлі політик не став детально відповідати на запитання журналістів. На запитання, чи вважає себе винним, він відповів, що для нього важливіше те, що відбуватиметься за дверима установи, а не перед камерами.

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Заява щодо колишньої співробітниці

Від імені Колодзейчака перед медіа виступав детектив Кшиштоф Рутковський. Він заявив, що депутат не застосовував агресії щодо жінок. За словами Рутковського, Колодзейчак вирішив подати заяву щодо однієї з колишніх співробітниць. Предмет заяви не розкрили; політик мав повідомити про це після виходу з будівлі Агентства внутрішньої безпеки.

Колодзейчак є членом парламентського клубу «Громадянської коаліції», однак його права як члена цього клубу призупинені.

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