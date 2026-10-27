У Польщі діють понад 80 попереджень про гідрологічну посуху — RMF24

У Польщі наприкінці жовтня продовжують діяти понад 80 офіційних попереджень про гідрологічну посуху. Найскладніша ситуація склалася на Підгаллі на півдні країни: у низці населених пунктів пересохли криниці та місцеві потоки, тому воду мешканцям доставляють автоцистернами, повідомляє RMF24.

Опади не поліпшили ситуацію

Осінні дощі останніх тижнів не дали очікуваного поліпшення гідрологічної ситуації. За даними видання, інтенсивні опади, зосереджені в окремих місцях, не здатні наситити глибоко пересохлий ґрунт і поповнити запаси води.

Представниця Інституту метеорології та водного господарства Польщі Емілія Шевчак зазначила, що для відновлення водних ресурсів потрібні тривалі та рівномірні опади. Фахівці також вказують на важливість сніжної зими: сніговий покрив, який зберігатиметься протягом кількох місяців, може під час весняного танення поступово поповнити ґрунт і місцеві водотоки.

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На Підгаллі пересихають свердловини

Проблеми з водою на Підгаллі зафіксували, зокрема, у Чорному Дунаєці. Мер міста Марцін Ратуловський повідомив, що найгірша ситуація склалася в селах, розташованих на пагорбах. Там пересихають як звичайні криниці, так і глибинні свердловини.

Посуха впливає не лише на доступ до питної води, а й на полив сільськогосподарських культур і напування тварин. У багатьох польських громадах уже обмежили використання води для поливу присадибних ділянок та миття автомобілів. Експерти радять використовувати для поливу дощову воду та економити воду в побуті. Якщо осінь буде сухою, а зима не принесе достатнього снігового покриву, навесні 2027 року Польща може зіткнутися з серйознішим водним кризою, попереджають фахівці.

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