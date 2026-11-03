У Польщі діти знайшли гострі металеві предмети у цукерках на Геловін — Interia

У гміні Мястко в Польщі четверо дітей виявили гострі металеві предмети в цукерках, які отримали від незнайомців під час святкування Геловіну. Одна з 10-річних дівчат травмувала язик і звернулася до лікарні, однак обстеження не виявили серйозних ушкоджень, повідомляє Interia.

Солодощі вилучили

Перше повідомлення правоохоронці отримали від батьків дітей, які 31 жовтня брали участь у святкуванні Геловіну в одному з населених пунктів гміни Мястко. Дві 10-річні дівчинки відчули металеві елементи всередині солодощів, коли почали їх їсти.

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Під час подальших дій поліція дізналася ще про двох дітей — 12-річну дівчинку та 10-річного хлопчика. Вони також знайшли гострі металеві предмети в отриманих цукерках. Опікунів дітей допитали, а солодощі вилучили.

Розслідування під наглядом прокуратури

Поліція намагається встановити осіб, причетних до роздавання небезпечних солодощів. Діти не змогли однозначно вказати, від кого саме отримали цукерки. Розслідування ведуть під наглядом прокуратури за фактом наражання людини на безпосередню небезпеку втрати життя або тяжкої шкоди здоров’ю. Наразі нікого не затримали і нікому не висунули обвинувачень. За даними поліції, особам, відповідальним за правопорушення, може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

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