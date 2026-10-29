У Польщі до mObywatel додали інструкцію дій у разі повітряної загрози — Interia

У Польщі Міністерство цифровізації додало до застосунку mObywatel новий розділ «Порадника з безпеки» з інструкцією щодо реагування на загрози з повітря. Про оновлення повідомляє Interia.

Інструкції для кризових ситуацій

Новий модуль присвячений правилам поведінки у разі виникнення повітряної загрози. Користувачі можуть дізнатися, як підготуватися до кризової ситуації, де шукати укриття, як його належно захистити та що робити після звучання сирен.

У міністерстві заявили, що відомості в цифровому пораднику подано стисло й зрозуміло. Матеріали також розділили на окремі частини, щоб користувачам було простіше знайти потрібні рекомендації.

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Цифрова та паперова версії

Цифрова версія «Порадника з безпеки» доступна на урядових сайтах, а також серед послуг mObywatel у категорії «Безпека». За даними відомства, паперові примірники порадника Польська пошта раніше доставила всім домогосподарствам.

Міністерство цифровізації закликало ознайомитися з новою інструкцією заздалегідь, щоб у разі небезпеки діяти спокійно, свідомо та безпечно.

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