У Польщі дослідили гніздо жовтоногого шершня з тисячею робочих особин — RMF24

У Великій Всі поблизу Кракова в Польщі виявили гніздо азійського жовтоногого шершня Vespa velutina. У ліквідованому в Малопольщі гнізді налічувалося близько тисячі робочих особин, а також кілька десятків самок і самців. Його передали для дослідження до Природничого університету у Вроцлаві, повідомляє RMF24.

У гнізді виявили яйця та личинок

Професор Павел Мігдал, який досліджує знахідку разом із командою університету, повідомив, що експерти вже провели біологічну оцінку гнізда. У ньому виявили яйця та личинок, що, за його словами, свідчило про продовження живлення робочих особин і розвитку гнізда.

Науковець зазначив, що за польських кліматичних умов це було доволі велике гніздо. Робочі особини забезпечували його кормовими ресурсами. Гніздо розташовувалося на дереві, що характерно для цього виду.

Мігдал припустив, що в Польщі можуть виявити й інші такі гнізда. За його словами, їх часто будують на верхівках дерев, тому вони можуть залишатися непомітними до осіннього опадання листя.

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Молоді самки залишили гніздо перед зимою

За словами дослідника, молоді самки вже встигли покинути гніздо, щоб перезимувати й заснувати нові гнізда наступного сезону. Вони можуть шукати укриття під землею, на горищах будинків або у місцях зберігання різних матеріалів, де захищені від низьких температур і надмірної вологості.

Жовтоногий шершень походить з Азії та є інвазійним видом, який живиться, зокрема, медоносними бджолами та іншими запилювачами. У Європі його вперше зафіксували у Франції 2004 року. Згодом він поширився до інших країн, зокрема Німеччини, Словаччини та Чехії.

У жовтні шершня помітили в Польщі — спершу у Великій Всі, а згодом на пасіці Гірничо-металургійної академії в Кракові. Науковець наголосив, що для оцінки масштабів поширення виду важливо встановити, звідки він потрапив до Польщі. Якщо це сталося з популяцій у Чехії чи Словаччині, між ними та виявленим гніздом можуть бути інші гнізда.

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