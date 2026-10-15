У Польщі двоє суддів Конституційного трибуналу отримали охорону — RMF24

У Польщі двом суддям Конституційного трибуналу надали охорону Служби охорони держави через погрози. Про це в ефірі TOK FM заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський, повідомляє RMF24. За його словами, судді самі звернулися по захист.

Поліція втрутилася біля будівлі трибуналу

Біля будівлі Конституційного трибуналу понад десять днів перебувають від кільканадцяти до кількох сотень людей, які називають себе захисниками установи. Там також з’являлися політики партії «Право і справедливість».

14 жовтня, після складення Мацеєм Береком присяги судді Конституційного трибуналу в Сеймі, ситуація загострилася. Роберт Бонкевич і члени Руху захисту кордонів намагалися заблокувати в’їзд суддів до трибуналу. Поліція втрутилася, а опозиція звинуватила владу в атаці.

Кервінський заявив, що порушенням права було блокування в’їзду. Він також наголосив, що поліція реагуватиме, доки судді не зможуть потрапити на роботу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка навколо присяги Мацея Берека

Мацей Берек, призначений Сеймом суддею Конституційного трибуналу 4 вересня, 14 жовтня склав присягу в Сеймі за формулою, що передбачала її складення перед президентом. Він також подав письмовий текст присяги з нотаріально засвідченим підписом. Береки супроводжували, зокрема, маршалок Сейму Влодзімеж Чажасти та маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Президент Кароль Навроцький заявив, що Берек не складав присяги перед президентом Польщі. Голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський повідомив, що Берек не вступив у службові відносини з трибуналом і не був допущений до розгляду справ. Натомість прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що суддів обрали відповідно до закону, а президент, відмовляючись прийняти присягу, самоусувається від конституційних обов’язків.

Після цього Навроцький відвідав будівлю Конституційного трибуналу та зустрівся із суддями, які там перебували. Керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький повідомив, що через ситуацію в трибуналі президент скасував запланований на четвер і п’ятницю візит до Словенії.

Читай нас у